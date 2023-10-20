أمن الدقهلية ينجح فى ضبط المتهمين بقتل عمدة قرية الخضيرى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع ضباط الأمن العام و مديرية أمن الإسكندرية من ضبط المتهمين بقتل عمدة قرية الخضيري مركز منية النصر بعد أسبوع من قتله بطلقات نارية مستخدمين موتوسيكل.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية الخضيري بمركز منية النصر الأسبوع الماضي بقيام مجهولين بإطلاق النيران على احد الاشخاص مما أدى إلى اصابته.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، الي مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية بإطلاق النيران على عمدة القرية مما أدى إلى إصابته بطلقات نارية وجرى نقله لمستشفى ميت سلسيل إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

ودلت التحريات الأولية لضباط المباحث عن قيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية بإطلاق النار علي المدعو "سميح مسعد عيد يوسف"، 44 عامًا، ويعمل عمدة قرية الخضيري وفروا هاربين.

وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة العميد محمد الحسيني ، رئيس مباحث المديرية، لضبط المتورطين في الواقعة. وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي الى ان وراء ارتكاب الواقعة كلًا من:"محمد حسن وديع عوض، 33 عامًا، عاطل ومقيم قرية الرياض، وابراهيم محمد محمد عوض شهرته "البوره"، 34 عامًا، ومقيم بذات القرية، وتوصلت التحريات الى ان مكان اختباء المتهمان وذلك باحدي العقارات بمحافظة الإسكندرية.

جرى اعداد مأمورية مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وتم مداهمة مكان اختباء تلك العناصر وضبطهم .

وعثر بحوزة المتهمين على 2 بندقية آلي ، و14 خزينة آلي و2 طبنجة 9 مم و3 خزينة ومجموعة كبيرة من الطلقات النارية الخاصة بالأسلحة المضبوطة.

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم واقعة قتل المجني عليه لوجود خلافات سابقة فيما بينهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.