عادل حسن رئيسا لاتحاد الجيت كيندو بالتزكية

فاز المهندس عادل حسن بمنصب رئيس الاتحاد المصرى للجيت كيندو بالتزكية، وذلك فى الجمعية العمومية العادية للاتحاد التى عقدت بعد اليوم الجمعة بمقر الاتحاد، كما فاز إسلام عبد السلام بمنصب العضوية أيضا بالتزكية.

وحضر الجمعية ممثلى الأندية الخمسة أعضاء الجمعية العمومية، وهم عبد الله أحمد صالح نادي دكرنس ، وأسامة أحمد حامد نادي قلين ، وأحمد وفيق الشعراوى نادي الشباب، وشادى محمد عبد الوهاب نادي دمياط، وحامد حسن حامد نادي مطوبس الذين وافقوا بالإجماع على فوز الرئيس والعضو بالتزكية ، بعد أن أغلق باب الترشيح عليهما فقط ، دون أن يتقدم أى منافس على المتصبين ، سواهما .



ووافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على جميع بنود جدول الأعمال التى نصت عليه لائحة النظام الأساسى للاتحاد , ولم يستغرق مناقشة جدول الأعمال بالكامل سوى دقائق معدودة ، والتى قادها المستشار محمد صلاح ، ومعه أحمد سعيد ممثلا للجنة الأوليمبية المصرية ، كما حضر الجمعية من مجلس

اللواء أحمد خليفة نائب رئيس مجلس ادارة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد ، والمستشار سمير صبرى أمين الصندوق ورئيس الاتحاد الافريقى ، وأشرف سرور عضو مجلس الإدارة ، وحسام عبد اللطيف المدير التنفيذى للاتحاد .

فى أول تصريح لرئيس الاتحاد الجديد المهندس عادل حسن قال أنه سوف يسعى مع أعضاء مجلس الإدارة على نشر اللعبة فى مختلف محافظات مصر ، وتوسيع قاعدة الممارسة ، وزيادة اللاعبين واللاعبات المسجلين فى السجلات الرسمية للاتحاد ، مشيرا إلى أنه يتوجه بالشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية على الثقة الكبيرة التى منحوها له ، مؤكدا أنه سوف يسعى بكل جهد مع مجلس الإدارة على رفع شأن اللعبة ونشرها بالشكل الذى يليق بسمعة مصر الرياضة وريادتها فى كافة المجالات ، بفضل الطفرة الانشائية الرياضية الكبيرة ، والجمهورية الجديد التى يسعى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل جهد للانتهاء منها فى أقرب وقت ، من أجل الأجيال الحالية والأجيال القادمة ، لكى يعيشوا فى رغد من العيش .