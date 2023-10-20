الجمعة 20 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نادي النيابة الإدارية بالمنصورة يندد بالعدوان الغاشم على قطاع غزة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
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أدان مجلس إدارة نادي النيابة الادارية بالمنصورة في بيان له اليوم بشدة العدوان الإسرائيلي على غزة وأدان الاعتداءات العنيفة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في القطاع هذا العدوان الذي يستهدف المدنيين العزل والبنية التحتية والمؤسسات الطبية والإعلامية في غزة، يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأضاف ان  المجازر الوحشية التي تُرتكب في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتي تؤدي إلى سقوط عشرات الضحايا الفلسطينيين بينهم الأطفال والنساء وكبار السن، هي جرائم حرب صارخة وعمليات تطهير عرقي تستهدف الشعب الفلسطيني.

طالب البيان بوقف العدوان الإسرائيلي الفوري ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني والعمل على وقف هذا العدوان الغاشم وتوفير الحماية للمدنيين في غزة.

أيضاً، أدان الموقف الدولي المتخاذل من جرائم إسرائيل في غزة والتقاعس عن اتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذه الانتهاكات، وأن عدم التدخل والصمت يعني الشراكة في هذه الجرائم الوحشية وإهمال حقوق الإنسان.

أخيراً، أعرب النادي وجميع اعضاءه عن التضامن  الكامل مع الشعب الفلسطيني والوقوف خلف القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في في اتخاذ الإجراءات لحماية الأمن القومي المصري  وتأمين حدود البلاد ودعم الفلسطينيين و رفض تهجيرهم القسري  وتصفية القضية الفلسطينية .

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الاحتلال الإسرائيلي العدوان الاسرائيلي على غزة المنصورة النيابة الادارية لشعب الفلسطيني
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