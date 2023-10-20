الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري

الزمالك
الزمالك
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي ستخوض مباراة سموحة  المقرر لها في السابعة مساء غدا السبت باستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة  لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني  - مصطفى الزناري  - محمد طارق - أحمد فتوح  - حاتم سكر .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري .

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الزمالك كارلوس أوسوريو محمود عبد الرازق شيكابالا أيمن مصطفى
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