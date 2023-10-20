الجمعة 20 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة ضبط 65566 مخالفة مرورية متنوعة

خلال 24 ساعةضبط
خلال 24 ساعةضبط 65566 مخالفة مرورية متنوعة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 65566 مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:
 (13827) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (592) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (11) مخالفة موقف عشوائى.
 (1511) مخالفةالتحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 (2) مخالفة شروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

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الإدارة العامة للمرور قانون ولوائح المرور
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