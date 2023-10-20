الإمارات وفيتنام تبحثان تعزيز التعاون الثنائي

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء الفيتنامي "فام مينه تشين"، علاقات الصداقة ومسارات التعاون بين البلدين وإمكانات تنميتها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويحقق تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش مشاركتهما في "قمة الرياض" بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" التي بدأت أعمالها اليوم في المملكة العربية السعودية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

كما تناول اللقاء أهمية "قمة الرياض" بين مجلس التعاون و"الآسيان" ومخرجاتها في تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين على مختلف المستويات وفي مقدمتها الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والفرص الواعدة لبناء مزيد من الشراكات التنموية الشاملة بما يخدم تطلعات الشعوب نحو التنمية والازدهار المستدام، إضافة إلى إيجاد آليات تضمن استدامة الحوار والتشاور وتعزيز التعاون مع الشركاء لتحقيق الاستقرار والتنمية في العالم أجمع.