الجمعة 20 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بالصور.. وقفة تضامنية أمام نقابة الأطباء لدعم الشعب الفلسطيني

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظم عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، وقفة احتجاجية، اليوم الجمعة، على سلالم النقابة، لإعلان دعم الأشقاء الفلسطينيين ضد الإجرام الصهيوني، بعد ارتكاب المجزرة البشعة والجرام  الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا أسامة عبد الحى نقيب الأطباء كافة أعضاء المهن الطبية والمواطنين للمشاركة في الوقفة تعبيرا عن إرادة الشعب المصري الحرة والمستقلة ودعما للموقف المصري في منع التهجير القسري وإدانة الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأشار إلى أن الوقفة للتنديد لما تتعرض له الطواقم الطبية والمستشفيات وسيارات الإسعاف من القصف والاستهداف وخاصة بعد قصف مستشفى المعمداني بغزة من قبل سلطات الكيان المحتل .

IMG-20231020-WA0242
IMG-20231020-WA0242
IMG-20231020-WA0241
IMG-20231020-WA0241
IMG-20231020-WA0218
IMG-20231020-WA0218
IMG-20231020-WA0238
IMG-20231020-WA0238
IMG-20231020-WA0237
IMG-20231020-WA0237
IMG-20231020-WA0236
IMG-20231020-WA0236
IMG-20231020-WA0216
IMG-20231020-WA0216
IMG-20231020-WA0235
IMG-20231020-WA0235
IMG-20231020-WA0215
IMG-20231020-WA0215
IMG-20231020-WA0232
IMG-20231020-WA0232
ads
فلسطين نقابة الأطباء
ads