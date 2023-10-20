بالصور.. وقفة تضامنية أمام نقابة الأطباء لدعم الشعب الفلسطيني

نظم عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، وقفة احتجاجية، اليوم الجمعة، على سلالم النقابة، لإعلان دعم الأشقاء الفلسطينيين ضد الإجرام الصهيوني، بعد ارتكاب المجزرة البشعة والجرام الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا أسامة عبد الحى نقيب الأطباء كافة أعضاء المهن الطبية والمواطنين للمشاركة في الوقفة تعبيرا عن إرادة الشعب المصري الحرة والمستقلة ودعما للموقف المصري في منع التهجير القسري وإدانة الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأشار إلى أن الوقفة للتنديد لما تتعرض له الطواقم الطبية والمستشفيات وسيارات الإسعاف من القصف والاستهداف وخاصة بعد قصف مستشفى المعمداني بغزة من قبل سلطات الكيان المحتل .

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