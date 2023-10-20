عقب ارتكابهم 6 وقائع .. حبس سيدتين لاتهامهما بسرقة متعلقات المواطنين بالأزبكية

أمرت جهات التحقيق بالازبكية اليوم ، بحبس سيدتين 4 ايام علي ذمة التحيقات لاتهامهم بسرقة هواتف المواطنين ومتعلقاتهم ، باسلوب المغافلة واقر بارتكابهم 6 وقائع سرقات بذات الاسلوب ، كما طالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .

كانت ألقت الاجهزة الامنية بالقاهرة القبض على سيدتين وزوج إحداهما لقيامهم بأعمال النشل بالازبكية.

تعود البداية عندما تم ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، لقيامها بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة "، وبحوزتها (7) هواتف محمولة، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب ،وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق .