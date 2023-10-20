بالصور.. تفاصيل القمة المصرية البريطانية بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر رئاسية الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حيث حذر الرئيس السيسي من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية يكون تأثيرها مدمر

وقال السيسي خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني: نحتاج إلى التعاون من أجل منع انزلاق المنطقة في حرب على مستوى الإقليم بالكامل يكون تأثيرها على السلام في المنطقة، لذلك نحتاج إلى إحياء السلام مرة أخرى وإعطاء أمل للفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف نحتاج في هذه المرحلة إلى احتواء تطورات قد لا يمكن السيطرة عليها، مضيفًا: يجب العمل على استمرار وصول المساعدات إلى سكان قطاع غزة، لذلك مهمة جدًا هذه الجهود من أجل منع سقوط المزيد.

وقال الرئيس السيسي إنه من المهم إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لافتا إلى أننا نحتاج خلال تلك المرحلة احتواء تطورات لا يمكن السيطرة عليها.

وتابع الرئيس السيسي أن فكرة نزوح الفلسطنيين من غزة إلى سيناء أمر شديد الخطوة ونحتاج إلى التنسيق والتعاون لعدم انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية.

وأكد الرئيس السيسي إن هناك ما يقرب من 4 آلاف مواطن سقطوا في قطاع غزة منهم 1500 طفل، ولا بد من سرعة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف الرئيس السيسي نحتاج خلال تلك المرحلة إلى احتواء الأمور لأنها إذا تطورت عن ذلك لا يمكن السيطرة عليها، ويجب العمل على استمرار وصول المساعدات إلى قطاع غزة.