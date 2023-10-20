مالطا توافق على عقد اجتماع دولي في بلادها لمناقشة "صيغة السلام" الأوكرانية

وافقت مالطا على طلب من الرئاسة الأوكرانية باستضافة اجتماع دولي لمناقشة صيغة السلام الأوكرانية.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف مالطا"، اليوم الجمعة، أن الاجتماع سيعقد يومي 28-29 أكتوبر الجاري في مالطا؛ لمناقشة "صيغة السلام" بناءً على المقترحات الأوكرانية.

وأوضحت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن الاجتماع سيكون استمرارًا لاجتماع يونيو في كوبنهاجن، واجتماع أغسطس في جدة.

وكان مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد نشر وثيقة بعنوان "فلسفة صيغة السلام الأوكرانية" تشرح النقاط العشر لـ"صيغة السلام" للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا، والتي اقترحها زيلينسكي. ويرى الجانب الروسي أن كييف لازالت "غير مستعدة للحوار" من خلال طرح مثل هذه الأفكار.