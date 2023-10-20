الجمعة 20 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

25 جنيها زيادة جديدة في سعر الذهب

سعر الذهب
سعر الذهب
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ارتفع سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة للمرة الثانية منذ أمس، مسجلا 25 جنيه جديدة في الجرام الواحد بمختلف محلات الصاغة .
سجل سعر عيار 21 حوالي 2445 جنيه للبيع و 2582 جنيه للشراء وعيار 18 نحو 2096 جنيه للبيع و 2113 جنيه للشراء .
كما سجل سعر عيار 24 نحو 2794 جنيه للبيع و 2817 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1630 جنيه للبيع و 1643 جنيه للشراء .
بلغ سعر أوقية الذهب 86.902 الف جنيه للبيع و 87.61 الف جنيه للشراء و كيلو الذهب نحو 2.8 مليون جنيه للبيع و 2.82 مليون جنيه للشراء .
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 19.6 الف جنيه للبيع و 19.72 الف جنيه للشراء .
 

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سعر الذهب عيار 2 سعر عيار 21 سعر عيار 24 سعر عيار 18
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