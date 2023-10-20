ارتفع سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة للمرة الثانية منذ أمس، مسجلا 25 جنيه جديدة في الجرام الواحد بمختلف محلات الصاغة .
سجل سعر عيار 21 حوالي 2445 جنيه للبيع و 2582 جنيه للشراء وعيار 18 نحو 2096 جنيه للبيع و 2113 جنيه للشراء .
كما سجل سعر عيار 24 نحو 2794 جنيه للبيع و 2817 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1630 جنيه للبيع و 1643 جنيه للشراء .
بلغ سعر أوقية الذهب 86.902 الف جنيه للبيع و 87.61 الف جنيه للشراء و كيلو الذهب نحو 2.8 مليون جنيه للبيع و 2.82 مليون جنيه للشراء .
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 19.6 الف جنيه للبيع و 19.72 الف جنيه للشراء .
اقتصاد
25 جنيها زيادة جديدة في سعر الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة للمرة الثانية منذ أمس، مسجلا 25 جنيه جديدة في الجرام الواحد بمختلف محلات الصاغة .
ارتفع سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة للمرة الثانية منذ أمس، مسجلا 25 جنيه جديدة في الجرام الواحد بمختلف محلات الصاغة .