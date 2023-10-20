مصرع اثنين من عمال إغاثة "أونروا" إثر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة

لقي شخصان من عمال الإغاثة تابعين لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئ فلسطيني في الشرق الأدنى المعروفة اختصارًا بـ ‏"أونروا" مصرعهما في قطاع غزة؛ من جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

وقالت وكالة "أونروا" - في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم/الجمعة/ - إنها تواصل الدعوة على أعلى المستويات لإمكانية وصول إنساني مستدام ودون عوائق للإمدادات يشتد الحاجة إليها في قطاع غزة، معربة عن الحزن العميق الذي تشعر به الوكالة الدولية بأكملها إثر الحوادث الذي يتعرض لها موظفيها هناك.

ويرتفع بذلك حصيلة ضحايا عمال الإغاثة لدى ‏"الأونروا" إلى 16 قتيلًا في قطاع غزة بعد الأحادث الأخيرة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد أكد في وقت سابق اليوم خلال مؤتمر صحفي عالمي أمام معبر رفح، على ضرورة دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية المتواجدة حاليًا في المعبر إلى غزة في أسرع وقت ممكن لإنقاذ حياة المتضررين من الأحداث الراهنة في القطاع.