أبوالعطا: الشعب المصري يقف صفا واحدا خلف السيسي برفضه تصفية القضية الفلسطينية

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين نزول الملايين في جميع ميادين مصر تلبية لدعوة الرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي، مشيدا بالموقف التاريخي للرئيس السيسي من القضية الفلسطينية.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الجمعة، إن جموع الشعب المصري يقفون صفا واحدا خلف الرئيس السيسي في رفضه تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، موضحا أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن التهاون فيه أو تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الشعب المصري يؤيد ويدعم بشكل لا محدود الرئيس السيسي بشأن الشعب الفلسطيني وعدم السماح لقوات الاحتلال بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مؤكدا أن تصريحات الرئيس تعكس التزام مصر بقضية الشعب الفلسطيني ودعمها لحقوقهم المشروعة وتحقيق السلام في المنطقة.

وأوضح أن الدولة المصرية لعبت دوراً بارزاً عبر التاريخ في دعم الشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل الحرية والاستقلال، فمنذ عقود، تعاونت مصر مع الفلسطينيين في مختلف المجالات، سواء كان ذلك في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، ومع تولي الرئيس السيسي للحكم تعززت هذه العلاقة وتم توجيه دعم مصري قوي للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على عدم السماح بتهجير الفلسطينيين يعكس وعي مصر بأهمية الحفاظ على هوية وأرض الشعب الفلسطيني وعدم المساس بحقوقهم، موضحا أن مصر قيادة وشعبا ترفض تصفية القضية الفلسطينية أو أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، خاصة وأن الفلسطينيين أنفسهم يرفضون فكرة التهجير التي ينادي بها البعض.

وأكد أن الشعب المصري يدعم موقف الرئيس السيسي وتصريحاته القوية التي خرجت بوضوح تام لتؤكد للعالم أجمع الموقف المصري الصريح تجاه القضية الفلسطينية، منوها بأن التحديات المحيطة بمصر والمنطقة غير مسبوقة، لا سيما في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية الجديدة، مثمنا دعوة الرئيس السيسي لعقد قمة دولية لبحث مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطينية، ورفض واستهجان القيادة السياسية لسياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار وتأكيدها على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

