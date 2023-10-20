الخارجية الروسية تدين الهجمات العشوائية على أهداف مدنية في غزة

أدان نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بالخارجية الروسية أليكسي زايتسيف، الهجمات العشوائية على الأهداف المدنية في قطاع غزة.

وقال زايتسيف في مؤتمر صحفي أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية "إن روسيا تدين بشكل قاطع الهجمات العشوائية على الأهداف المدنية في قطاع غزة"

وأضاف تعليقا على قصف كنيسة القديس بورفيري للروم الأرثوذكس في قطاع غزة: "نحن نعارض بشكل قاطع الاستخدام العشوائي للقوة، ولا نقبل بشكل قاطع الهجمات ضد الأهداف المدنية".

وكانت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس قد أدانت هذا القصف مؤكدة أن استهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى الملاجئ التي توفرها لحماية المواطنين الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء.. يشكل جريمة حرب لا يمكن تجاهلها.