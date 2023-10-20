مسيرات ووقفات دعما لغزة في الأردن

شارك عشرات آلاف الأردنيي في مسيرات ووقفات دعما لفلسطين ونصرة لغزة، وتنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي، في شتي أنحاء محافظات البلاد، حسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، اليوم الجمعة.

وانطلقت من أمام المسجد الحسيني في العاصمة الأردنية عمان، مسيرة كبيرة ضمت آلاف الأردنيين، الذين نددوا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وعبروا عن دعمهم للشعب الفلسطيني في وجه آلة الحرب الإسرائيلية.

وردد المشاركون هتافات عبرت عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي محاولات متكررة ويائسة أمام صمود الفلسطينيين.

وناشدوا المجتمع الدولي بالتحرك السريع والعاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، والضغط على الاحتلال للالتزام بالقرارات الدولية.