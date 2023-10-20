رسائل السيسي لرئيس وزراء بريطانيا (فيديو)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن قطاع غزة شهد سقوط تقريبا 4 آلاف من المدنيين منهم 1500 ألف طفل.

وقال السيسي: “المهم نتدخل في هذا الأمر حتى لا يتسبب هذا الأمر في سقوط الكثير من المدنيين”.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء البريطاني.

كما عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للجهود المبذولة من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني فى إقناع إسرائيل بالسماح بفتح معبر رفح حتي يمكن لنا أن نقوم بإصلاحه نتيجة القصف التي تعرض له خلال الأيام الماضية وإدخال المساعدات إلى القطاع.

وأضاف الرئيس السيسي هنا بأكد مهم جدا أن يفضل سيل المساعدات يصل إلى القطاع من مياه ومواد طبية ومواد إنسانية أخرى حتى لا يكون هذا الأمر مؤثر على 2.3 مليون فلسطيني موجودين فى قطاع غزة.

وأكد الرئيس السيسي أن نزوح المدنيين من غزة إلى سيناء أمر شديد الخطورة قد ينتهي القضية الفلسطينية

وقال: أسجل برضه بتقدير تفهمكم لأهمية عدم السماح بنزوح المدنيين من غزة إلى سيناء هذا أمر شديد الخطورة وقد ينتهي القضية الفلسطينية تماما واحنا حريصين على أنه ميحصلشي



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي إننا بحاجه إلى التعاون من أجل أن لا تنزلق المنطقة فى حرب على مستوى المنطقة بالكامل ويكون تأثيرها على المنطقة.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني: محتاجين نكون أحد الدروس نستخلصها إحلال عملية السلام مرة أخرى وإعطاء الأمل للفلسطينيين مرة أخرى فى إقامة دولتهم على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي السياق تصدر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والتصعيد العسكري النشاط الرئاسي خلال الأسبوع المنقضي حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية من قادة العالم وذلك في إطار التشاور المستمر بين مصر ودول العالم فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث تم التوافق بشأن الخطورة البالغة للموقف بالنظر إلى حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين، فضلاً عن تبعات توسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة وقد استعرض الرئيس في هذا الصدد الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر على مسار التهدئة، وكذلك فيما يتعلق بتقديم ووصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة

