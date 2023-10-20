الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

آلاف الأردنيين يتظاهرون في عمان تضامنا مع غزة

آلاف الأردنيين يتظاهرون
آلاف الأردنيين يتظاهرون في عمان تضامنا مع غزة
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شارك آلاف الاردنيين الجمعة في تظاهرات في عمان ضمن فعاليات "طوفان الأردن" تضامنًا مع سكان قطاع غزة ودعمًا لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وشارك أكثر من خمسة آلاف اردني في تظاهرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان حاملين أعلامًا أردنية وفلسطينية ومطلقين هتافات تدعم "المقاومة".

وحمل هؤلاء لافتات كتب على بعضها "أغيثوا غزة" و"المقاومة شرف الأمة"، إضافة إلى "افتحوا الحدود نصرة للشعب الفلسطيني".

كما حملوا مجسمات على شكل شواهد القبور كتب عليها "شهيد".

وشارك مئات الاردنيين في تظاهرات مماثلة الجمعة في كل من محافظات الطفيلة والكرك (جنوب عمان) وإربد والمفرق (شمال الأردن) والعقبة (جنوب الأردن).

وأدان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قصف المستشفى.

وقال إنّ "هذه جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها، وعلى إسرائيل أن توقف عدوانها الغاشم على غزة فورا".

وأعلنت الحكومة الأردنية الحداد ثلاثة أيام، في حين أغلقت الكثير من المحال وسط عمان أبوابها "حدادا على أرواح شهداء فلسطين".

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