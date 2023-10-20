كازاخستان والاتحاد الأوروبي يناقشان تعزيز التعاون في مجال النقل

عقدت نائبة وزير خارجية كازاخستان نظيرة نورباييفا اجتماعًا مع هنريك هولولي مستشار الشراكة الدولية في المفوضية الأوروبية، حول التطوير العملي للتعاون في مجال النقل والعبور بين كازاخستان والاتحاد الأوروبي.

وذكرت وزارة الخارجية في كازاخستان - وفقا لوكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية - أن الجانبين رحبا بالتطور الديناميكي للعلاقات الكازاخستانية الأوروبية، وناقشا الإجراءات المشتركة لتنويع ممرات العبور بين أسواق آسيا وأوروبا من خلال تنفيذ إمكانات النقل والخدمات اللوجستية في كازاخستان، وزيادة تنسيق قطاعات النقل في بلدان آسيا الوسطى والقوقاز.

وأعرب هنريك هولولي عن دعمه للمبادرات الرامية إلى تطوير مركز عبور في كازاخستان، مشددًا على أن الحوار السياسي الوثيق والعلاقات الاقتصادية بين كازاخستان والاتحاد الأوروبي يشكلان أساسًا إيجابيًا للتعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية.

وقال الدبلوماسي الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي يرحب بالاستراتيجية الطموحة لتصبح مركز النقل والخدمات اللوجستية في كازاخستان، وهو مهتم بالمشاركة في مشاريع البنية التحتية، فضلا عن جذب المستثمرين من القطاع الخاص.

كما ناقش الطرفان بالتفصيل إجراءات تطوير ربط النقل بين آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي، الموصى بها في دراسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ذات الصلة.