الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يؤكد ضرورة وصول سيل المساعدات الإنسانية إلى غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للجهود المبذولة من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني فى إقناع إسرائيل بالسماح بفتح معبر رفح حتي يمكن لمصر القيام بإصلاحه نتيجة القصف الذي تعرض له خلال الأيام الماضية، وإدخال المساعدات إلى القطاع. 

وأضاف الرئيس السيسي خلال لقاءه مع رئيس الوزراء البريطاني: “أؤكد أنه مهم جدا أن يستمر سيل المساعدات يصل إلى القطاع من مياه ومواد طبية ومواد إنسانية أخرى حتى لا يكون هذا الأمر مؤثر على 2.3 مليون فلسطيني موجودين فى قطاع غزة”.

وأكد الرئيس السيسي أن نزوح المدنيين من غزة إلى سيناء أمر شديد الخطورة قد ينهي القضية الفلسطينية.

 
وفي السياق ذاته تصدر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والتصعيد العسكري النشاط الرئاسي خلال الأسبوع المنقضي حيث تلقى الرئيس  السيسي اتصالات هاتفية من قادة العالم وذلك في إطار التشاور المستمر بين مصر ودول العالم فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث تم التوافق بشأن الخطورة البالغة للموقف بالنظر إلى حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين، فضلاً عن تبعات توسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة وقد استعرض الرئيس في هذا الصدد الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر على مسار التهدئة، وكذلك فيما يتعلق بتقديم ووصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس الأمريكي جو بايدن
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