الخارجية الروسية: تزويد واشنطن لكييف بصواريخ أتاكسمس يشير إلى نيتها في التصعيد

أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن تحرك الولايات المتحدة الأمريكية الأخير لتزويد أوكرانيا سرًا بصواريخ "أتاكسمس" يشير إلى طموحات واشنطن لتصعيد الصراع الأوكراني بشكل أكبر.

وقالت الخارجية الروسية - في بيان صحفي، بثته وكالة أنباء " تاس " الروسية: "وردت أنباء في 17 أكتوبر تفيد بأن الولايات المتحدة أرسلت مؤخرًا صواريخ أتاكسمس طويلة المدى إلى أوكرانيا"، في إشارة إلى تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وأضافت: "من خلال إرسال مثل هذه الأسلحة إلى الأوكرانيين، أظهرت واشنطن مرة أخرى طموحاتها الخاصة بتصعيد الصراع بشكل أكبر، دون حتى التفكير في العواقب المدمرة التي قد تسببها أفعالهم".

ووفقا للبيان، فمن الواضح أن إدارة بايدن مدفوعة بالرغبة في منع هزيمة أوكرانيا و"هذا يظهر مرة أخرى إحجام الولايات المتحدة والنظام الذي تقوده الولايات المتحدة عن العمل على حل الأزمة بالوسائل السياسية والدبلوماسية".

وأشار إلى أن تزويد أوكرانيا بأسلحة قوية بشكل متزايد يعد خطوة عدائية لا يمكنها تغيير الوضع في ساحة المعركة أو الإضرار بقدرة روسيا على تحقيق أهدافها في العملية العسكرية الخاصة.