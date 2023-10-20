بسبب الأوضاع في غزة.. شريهان توجه رسالة لرئيس أمريكا

وجهت النجمة شريهان، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، جراء ما يحدث نتيجة الممارسات الإسرائيلية الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي تسببت في سقوط آلاف الضحايا، ومساندته للإسرائليين.



وكتبت شريهان تغريدة على حسابها الشخصي عبر موقع "أكس" والمعروف بـ"تويتر" قائلة: "إلى السيد Joe Biden رئيس الولايات الأميركية المتحدة، سيادتك لستُ عادلاً (أو) الكيان الصهيوني المحتل ونتنياهو فوق أي وكل قانون، وخارج منظومة العالم وبني الإنسان والبشر (أو) الكيان الصهيوني المحتل له قانون وحريات وديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية ولديك والفلسطينيون كعرب مسيحيين ومسلمين لهم حريات وديمقراطية وقانون آخر مختلف تماماً عندك!!

وتابعت: "وغير القانون الدولي الذي يُطبق على العالم أجمع (أو) حضرتك ليس على قيد الحياة ونحن في عالم وأنت في عالم آخر (أو) أنت وشعب الكيان الصهيوني ناس وبشر والفلسطينيون ونحن ناس وبشر؟!

وواصلت: "سيادة الرئيس Joe Bide الكيان الصهيوني يرتكب بدعم وتأييد أمريكي غربي إبادة جماعية للشعب الفلسطيني مسلم ومسيحي وهذا يسمى في قانونكم و القانون الدولي #جرائم_حرب حاسبوا نتنياهو وأوقفوا هذه الإبادة الجماعية وهذا الظلم وعدم الإنسانية".

وأختتمت شريهان كلماتها بالدعوات بالنصر قائلة: "اللهم إنّ الأرض أرضك.. والجند جندك.. والأمر أمرك.. وأنت القويّ العزيز.. فانصرهم نصرًا عزيزًا مؤزّرًا تشفي به صدورنا، على العالم العاقل المتزن أن يتحد ضد الظلم وتكون رسالته الحق والعدل والسلام، وإلا على الدنيا السلام".

وتواصل الفنانة شريهان دعمها الدائم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتتفاعل باستمرار مع الأحداث الجارية بها.