السيسي: نزوح المدنيين من غزة إلى سيناء أمر شديد الخطورة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن نزوح المدنيين من غزة إلى سيناء أمر شديد الخطورة قد ينهي القضية الفلسطينية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني: "محتاجين نكون أحد الدروس نستخلصها بإحلال عملية السلام مرة أخرى وإعطاء الأمل للفلسطينيين مرة أخرى فى إقامة دولتهم على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال السيسي: “أسجل بتقدير تفهمكم لأهمية عدم السماح بنزوح المدنيين من غزة إلى سيناء هذا أمر شديد الخطورة وقد تنتهي القضية الفلسطينية تماما، واحنا حريصين على أنه لا يحصل”.

تابع الرئيس السيسي: “إننا بحاجة إلى التعاون من أجل أن لا تنزلق المنطقة فى حرب على مستوى المنطقة بالكامل ويكون تأثيرها على المنطقة”.



وفي السياق ذاته تصدر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والتصعيد العسكري النشاط الرئاسي خلال الأسبوع المنقضي حيث تلقى الرئيس السيسي اتصالات هاتفية من قادة العالم وذلك في إطار التشاور المستمر بين مصر ودول العالم فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث تم التوافق بشأن الخطورة البالغة للموقف بالنظر إلى حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين، فضلاً عن تبعات توسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة وقد استعرض الرئيس في هذا الصدد الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر على مسار التهدئة، وكذلك فيما يتعلق بتقديم ووصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة

