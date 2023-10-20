حضور أطياف المجتمع فى مليونية المنصة "الفن والرياضة والدين"

تجمعت فئات المجتمع المصرى بكل فئاته بمليونية المنصة، التى تم الدعوة لها أمس من كافة القوى الناعمة المصرية، وسط حضور ودعم شعبى بالآلاف.

وأبرز الحضور من الوسط الفنى الدكتور مدحت العدل، والمطرب شحتة كاريكا، فيما ظهر نجوم الرياضة بحضور كثيف وكان أبرزهم الكابتن أحمد حسن، وإبراهيم حسن، عبدالستار صبرى، شادى محمد، محمد فاروق.

وسط هتافات من المنصة والشعب المصرى فى آن واحد "يا فلسطين يا فلسطين إحنا وراكى بالملايين، وغزه رمز العزة"، وسط تلاحم بين رجال الأزهر والكنيسة مصطفين جنباً إلى جنب فى رسالة إلى تلاحم الشعب المصرى.

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