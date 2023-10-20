الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

حضور أطياف المجتمع فى مليونية المنصة "الفن والرياضة والدين"

رموز المجتمع فى مليونية
رموز المجتمع فى مليونية المنصة
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تجمعت فئات المجتمع المصرى بكل فئاته بمليونية المنصة، التى تم الدعوة لها أمس من كافة القوى الناعمة المصرية، وسط حضور ودعم شعبى بالآلاف.

وأبرز الحضور من الوسط الفنى الدكتور مدحت العدل، والمطرب شحتة كاريكا، فيما ظهر نجوم الرياضة بحضور كثيف وكان أبرزهم الكابتن أحمد حسن، وإبراهيم حسن، عبدالستار صبرى، شادى محمد، محمد فاروق.

وسط هتافات من المنصة والشعب المصرى فى آن واحد "يا فلسطين يا فلسطين إحنا وراكى بالملايين، وغزه رمز العزة"، وسط تلاحم بين رجال الأزهر والكنيسة مصطفين جنباً إلى جنب فى رسالة إلى تلاحم الشعب المصرى.

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فلسطين المنصة أحمد حسن شادي محمد مدحت العدل
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