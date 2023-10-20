آلاف من معلمي القاهرة ينظمون وقفة تضامنية مع فلسطين

نظمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى مدير عام المديرية، مسيرة تضامنية مع فلسطين الشقيقة، لتأييد كافة الجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على القضية والهوية الفلسطينية.

انطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة مباشرة من مسجد آل رشدان بمدينة نصر إلى النصب التذكاري.

تواجد عشرات الآلاف من قيادات ومعلمى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية ومدارسها ومعلميها فى يوم العزة والتضامن لغزة وفلسطين الشقيقة وذلك لتأييد وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في ما يراه مناسبا للحفاظ على سلامة مصر ووحدة أراضيها وأمن وسلامة شعب فلسطين.

أعلن أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية التابعة لها ومدارسها ومعلميها، تفويضهم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأى قرارات للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وكان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، قد دعا مديرى عموم الإدارت التعليمية وقيادتها ومدارسها ومعلميها وجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية، للمشاركة فى الوقفة التضامنية مع أشقائنا فى فلسطين وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لأي قرارات للحفاظ على الأمن القومي المصري وذلك غدًا الجمعة الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٠ أمام مسجد آل رشدان بعد صلاة الظهر.

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