الكشف عن كأس الدوري الأفريقي قبل مباراة الأهلي وسيمبا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن كأس بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم AFL، وذلك قبل افتتاح البطولة مساء اليوم بمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وعقد الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا منذ قليل في العاصمة التنزانية دار السلام للحديث عن الدوري الإفريقي لكرة القدم، وتم الكشف عن كأس البطولة لأول مرة.

وتفتح بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم بمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في السادسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مصر، على ملعب بنيامين مكابا الوطني في دار السلام، في تنزانيا، في ذهاب ربع النهائي.

ويستضيف فريق بترو أتلتيكو الأنجولي نظيره ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، غدًا السبت، فيما يحل فريق الترجي التونسي ضيفًا على مازيمبي الكونغولي، في تمام التاسعة مساء بعد غد الأحد، على ملعب بنيامين مكابا في دار السلام، في تنزانيا.

كما تقام مباراة إنيمبا النيجيري والوداد المغربي، في تمام التاسعة مساء بعد غد الأحد، على ملعب جودويل أكبابو، في نيجيريا.