اتحاد عمال الجيزة ينظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

نظم الاتحاد المحلي لعمال الجيزة ظهر اليوم الجمعة، تظاهرة ووقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

وأعلن الاتحاد تضامنه التام مع قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتفويضه لحماية أمن مصر القومى ولحل الأزمة الفلسطينية ورفض تصفية القضية الفلسطينية من مضمونها، رافعين شعار "عاشت وحدة العمال".

وأكدت النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نائب رئيس الاتحاد المحلى لعمال الجيزة عضو مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية،ان التفاف ملايين المصريين وتفويضهم السيسي والمظاهرات الحاشدة بالميادين يؤكد موقف مصر وقوة قيادتها لمواجهة أااطماع إلاسرائيلية فى المنطقة وتهجير الفلسطنيين من أرضهم.

وقالت التمامى، إن خروج الملايين ظهر اليوم بالميادين للتضامن مع الشعب الفلسطيني ،يؤكد أصالة الشعب المصري ونوابه، والتفاف الجميع حول زعيم وطني مخلص، استطاعت وطنيته الحفاظ على أمن وسلامة الحدود المصرية وسلامة المواطن المصرى.

وشددت على أن القضية الفلسطينية تعيش أياما صعبة، والمقاومة الفلسطينية استعادت كرامة العرب مرة ثانية، كما أن الشعب المصري يعيش ملحمة وطنية كبرى في الالتفاف حول السيسي وتفويض الرئيس باتخاذ ما يراه مناسبا، وكافة الإجراءات. .