أهالي الأقصر يحتشدون لدعم فلسطين وتأييد الموقف الرافض لتهجير أهالي غزة.. صور

نظم أهالي محافظة الأقصر، عقب صلاة الجمعة اليوم، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومؤيدة لموقف القيادة السياسية، وتمركزت الوقفة بميدان سيدى ابوالحجاج بوسط مدينة الأقصر، إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين.

وبدأ أهالي الأقصر، توافدهم علي ميدان سيدي ابو الحجاج وساحة معبد الأقصر للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني وتأييد موقف القيادة السياسية، بمشاركة مختلف فئات وطوائف أهل الأقصر، رفضًا لاعتداءت دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها.

وأشاد أهالي الأقصر، خلال وقفتهم، بموقف القيادة السياسية الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء على حساب الأمن القومي المصري، معربين عن ثقتهم الكاملة في الإدارة الحكيمة والحاسمة التي يعبر عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال الدعم الكامل للحق والعدل والتأكيد على ان السلام هو الخيار الاستراتيجي الوحيد لتحقيق الأمن الدائم في المنطقة.

كما أدان أهالي الأقصر، الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي باستخدامها للقوة العسكرية في حق المدنيين العزل، وفرض حصار عسكري على قطاع غزة وتدمير المستشفى المعمداني وقتل المصابين بها مما يمثل إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني وان هذا يمثل جريمة جنائية دولية.

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