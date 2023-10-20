نظم الآلاف من المواطنين في الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة العبوى، اليوم الجمعة، وقفة تضامنية مع إخواننا الفلسطينين في غزة الذين يتعرضون لإرهاب الكيان الصهيونى والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والآلاف من المصابين، وللتعبير على الرفض القاطع للأعمال الوحشية والبربرية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الأطفال والنساء العزل والأبرياء في غزة، وآخرها تلك الجريمة الشنعاء التي ارتكبها أمس، بقصف مستشفى المعمدان، في مشهد كان بمثابة الإعلان عن موت الضمير العالمي.
تليفزيون البوابة
بالصور.. الآلاف ينظمون وقفة للتضامن مع فلسطين في المسجد الكبير بالعبور
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