بالصور.. الآلاف ينظمون وقفة للتضامن مع فلسطين في المسجد الكبير بالعبور

نظم الآلاف من المواطنين في الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة العبوى، اليوم الجمعة، وقفة تضامنية مع إخواننا الفلسطينين في غزة الذين يتعرضون لإرهاب الكيان الصهيونى والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والآلاف من المصابين، وللتعبير على الرفض القاطع للأعمال الوحشية والبربرية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الأطفال والنساء العزل والأبرياء في غزة، وآخرها تلك الجريمة الشنعاء التي ارتكبها أمس، بقصف مستشفى المعمدان، في مشهد كان بمثابة الإعلان عن موت الضمير العالمي.

IMG-20231020-WA0069

IMG-20231020-WA0067

IMG-20231020-WA0070

IMG-20231020-WA0068

IMG-20231020-WA0065

IMG-20231020-WA0063

IMG-20231020-WA0062

IMG-20231020-WA0057