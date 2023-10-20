هيئة الكتاب تصدر "المكتبات المعهدية" للدكتور سعيد عثمان غانم

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، دراسة بعنوان "المكتبات المعهدية.. دراسة في التنمية والتطوير" للدكتور سعيد عثمان غانم، أخصائي المكتبات والمعلومات، بدار الكتب والوثائق القومية.

وتناولت الدراسة تاريخ معاهد التعليم العالي في مصر، أما الهدف الأساسي للدراسة فتمثل في كيفية إنشاء مكتبة معهد عال أو مكتبة كلية أو مدرسة اعتمادا على القوانين واللوائح مثل حساب المساحة المخصصة لإنشاء المكتبة بحساب عدد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وكيفية حساب عدد الأثاث والمناضد والمقاعد وحساب عدد الموظفين والميزانية، وحساب العدد المطلوب تجهيزه في المكتبة من الكتب والدوريات والرسائل الجامعية والمراجع وأبحاث التخرج كما تناولت الدراسة تاريخ الفهارس اليدوية والآلية وإعداد العمليات الفنية والتصنيف، وانتهت بعرض تاريخ أنظمة المكتبات اليدوية والآلية والخدمات المقدمة فى المكتبات المهدية وسبل التنمية والتطوير.