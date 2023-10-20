بث مباشر.. الآلاف يشاركون في وقفة تضامنية ببورسعيد مع غزة ودعما لقرارات الرئيس

شارك الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، في وقفة تضامنية بحديقة المنتزة الملاصقة لشارع 3 يوليو السياحي، تضامنًا مع أهالي قطاع غزة ضد الممارسات الإسرائيلية في حق شعب دولة فلسطين الشقيقة، وتأييدًا ودعمًا لقرار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق برفض تهجير أهالي غزة إلى سيناء.

ورفع المشاركون أعلام مصر وأعلام دولة فلسطين، وصور رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، مرددين هتافات:"لا لتصفية القضية الفلسطينية، بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، لا اله الا الله إسرائيل عدو الله، لا لتهجير أهل غزة، فلسطين لن تركع"

وكان رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، قد أكد على رفض مصر القاطع تصفية القضية الفلسطينية وأي محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، كما أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

ونكست مدارس المدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة أعلام مصر، حدادا على أرواح شهداء قطاع غزة في دولة فلسطين الشقيقة، وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الحداد.

رابط فيديو البث المباشر:

https://fb.watch/nO5-anUorv/?mibextid=Nif5oz

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