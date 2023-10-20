عضو "كتلة الحوار": 100 مليون مصري خلف القيادة السياسية دفاعًا عن أرض الوطن

قال مصطفى جعفر سالمان عضو أمناء مجلس الشباب المصرى وعضو مؤسس كتلة الحوار، إن نزول الملايين من الشعب المصرى لدعم القضية الفلسطينية والوقوف خلف القيادة المصرية ودعم قراراتها هو دلالة واضحة على وحدة الصفوف المصرية، مؤكدا أن ١٠٠ مليون مصري خلف القيادة السياسية دفاعًا عن أرض مصر.

وأضاف «سالمان»، خلال تصريحات صحفية، أن الشعب المصري معروف أنه وقت الأزمات ينسى الخلافات والانتماءات السياسية ويضع وطنه أمامه والدليل على ذلك تحالف كافة الأحزاب السياسية اليوم مؤيد ومعارض للتعبير عن آرائهم ضد الاحتلال ودعم القيادة السياسية المصرية في قراراتها سياسيا وعسكريا وعدم التفريط في شبر من أرض سيناء ورفض وإدانة ما يحدث مع أشقائنا من أهل غزة .

وأشار عضو مؤسس كتلة الحوار، إلى أن الدعم الكامل للموقف المصرى والرئيس عبدالفتاح السيسى فى الرفض التام للتهجير القسرى للأشقاء فى فلسطين، وإخراجهم من أرضهم بالقوة إلى سيناء المصرية، موضحا أن الدولة المصرية تعلم جيدا المخطط الإسرائيلي التي تسعى إليها، ولكن الدولة المصرية قادرة على التصدي لهذا المخطط ولن تترك أي شبر من أرض سيناء.

ودعا مصطفى جعفر سالمان، منظمات حقوق الإنسان العالمية، النظر إلى ما يحدث مع أشقائنا بفلسطين ونسائهم وأطفالهم ومرضاهم وجرحاهم بلا رحمة وبكل وحشية، موجها سؤاله إلى لجان حقوق الإنسان العالمية هل لا ترون ما يحدث أم ماذا؟