انتخاب السفيرة مشيرة خطاب عضوا بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان

الجمعة 20/أكتوبر/2023 - 03:32 م

اختتمت الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعات جمعيتها العامة في مدينة أكرا عاصمة غانا، كما عقدت مؤتمرها السنوي الرابع عشر حول تشجيع مقاربة حقوق الإنسان في قطاع الأعمال والتجارة.

وقد تم انتخاب السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عضوا مناوبا في اللجنة الفرعية للاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان والمنشأة بموجب مبادئ باريس هذا.

وأعربت خطاب عن بالغ تقديرها لهذا الاختيار، والذي يعبر عن الثقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، حيث إن اللجنة الفرعية للاعتماد تقوم بعملية تقييم دورية لمدى التزام المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعروف بمبادئ باريس، وبناء عليه تحدد المستوى الذي تحظى به كل مؤسسة.