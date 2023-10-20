وفاة مفاجئة لأسطورة تلفزيون بي بي سي للأطفال «توني هازباند»

توفي الرسام "توني هازبند" عن عمر يناهز 73عاما؛ إذ أكدت عائلته، أن أسطورة تلفزيون بي بي سي للأطفال، والذي اشتهر ببرنامج الأطفال المتنوع "هانغار17"، أصيب بنوبة قلبية على جسر وستمنستر في لندن أثناء سفره لحضور حفل يوم الأربعاء.

وكتب ابنه "باول" على موقع "إكس" يوم الخميس: "بقلب ممزق أعلن وفاة والدي"، وقال على فيسبوك: “أنا أكره نشر هذا الخبر، لأنني أعرف كم منكم سيتأثر به. بالأمس، توفي والدي، توني هازباند، وهو في طريقه إلى حفل خاص".

وعرض "باول" رسماً لأبيه وعلق عليه قائلا: “هذا هو آخر رسم كاريكاتوري قام بإنشائه، وقام بإرساله إلى زميله نيك نيومان وهو في القطار، لأنه اعتقد أنه سيتأخر”.

وتميز "هازباند" بمسيرة إعلامية كبيرة شملت ظهوره في برنامج "هانغار 17" في التسعينيات، كما كتب أيضا لسلسلة الأطفال الساخرة على قناة “آي تي في”. كما أنتج رسوما كاريكاتورية لصحيفة “التايمز” و”رانش” و”صاندي إكسبريس” وصحيفة “الصن”.



وقال الرسام “ستانلي تشاو” في تعليقه على خبر وفاة صديقه “هازباند” نشره موقع "ميترو": “إنه لأمر محزن للغاية أن نسمع أن صديقي العزيز “توني هازباند” قد توفي الليلة الماضية. إنه أحد أعظم رسامي الكاريكاتير في بريطانيا، لقد كان أسطورة، لكنه كان متواضعا جدا”.