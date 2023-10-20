الجمعة 20 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالفيديو.. أحمد سليمان يستقبل أعضاء الجمعية العمومية بالزمالك

أحمد سليمان منذ قليل
أحمد سليمان منذ قليل
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يستقبل أحمد سليمان داخل مقر الزمالك حاليا الأعضاء ويحثهم على التصويت له في الانتخابات، مع تمنيات الأعضاء له بالتوفيق بالانتخابات.

ويخوض سليمان الانتخابات على منصب عضو فوق السن في قائمة حسين لبيب.

وفتح في التاسعة صباح اليوم الجمعة باب التصويت في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت حتى السابعة مساء اليوم. 

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

 التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024. 

والنظر في تقرير مراقب الحسابات اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة. 

وانتخاب مجلس إدارة جديد  للزمالك للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

 واعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي. والنظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

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أحمد سليمان الزمالك الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك
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