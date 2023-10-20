جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف 3 من مقاتلي حزب الله قرب الحدود اللبنانية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه شن ضربة جوية، اليوم الجمعة، استهدفت ثلاثة من مقاتلي حزب الله بالقرب من الحدود اللبنانية، وأنه تم رصد ثلاثة إرهابيين من حزب الله في منطقة الحدود مع لبنان، وقصفت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي عناصر من الحزب".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أطلق قناصة جيش الدفاع الإسرائيلي قبل قليل النار باتجاه مسلحين تم رصدهم في منطقة الحدود مع لبنان".

وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة تصاعدًا في التوتر، منذ بداية الأسبوع الماضي، يتخلله تبادل لإطلاق النار عبر الخط الأزرق الحدودي بين فصائل مسلحة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على الجانب اللبناني.