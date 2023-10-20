وزير الخارجية السعودي يدعو لحل دائم للنزاع في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين

الجمعة 20/أكتوبر/2023 - 02:57 م

دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم /الجمعة/ إلى ضرورة إيجاد حل دائم للنزاع والعنف المتصاعد في قطاع غزة.. مطالبا بضرورة وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وأعرب بن فرحان - خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودى على هامش قمة "الرياض" أوردته قناة (السعودية) الإخبارية - عن أمله أن تعزز قمة "الرياض" التعاون والعمل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق "الآسيان"، وأن تسهم في إرساء أسس العمل التعددي المشترك بين المجموعتين.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق اليوم على أن تعقد قمة "الرياض" كل عامين بالتناوب بين المجموعتين، منوها بأن دول المجلس ورابطة دول (آسيان) يعتبران من أهم المجموعات الاقتصادية في العالم وبينهم قواسم مشتركة كثيرة وفرصا كبيرة للتعاون المشترك.

