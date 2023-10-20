في اليوم العالمي لهشاشة العظام.. حمية مدتها أسبوع للحفاظ على صحة وقوة عظامك

اليوم العالمي لهشاشة العظام هو مبادرة عالمية تهدف لرفع مستوى الوعي حول مرض هشاشة العظام، وهو مرض صامت يؤدي إلى ضعف العظام وجعلها أكثر عرضة للكسور.

ويرجح بأن نقص الكالسيوم في الجسم هو السبب الرئيسي وراء هشاشة العظام، لذا يجب أن يهدف النظام الغذائي لعلاج هشاشة العظام على تنويع الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د والمغنيسيوم والمواد المغذية الأخرى الضرورية لصحة العظام.

ونعرض فيما يلي خطة وجبات مدتها 7 أيام لتقوية ودعم صحة عظامك، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

​اليوم الأول​

الإفطار: عصيدة مع الحليب.

الغداء: السبانخ وبانير بالكاري.

وجبة خفيفة: اللبن الرائب مع الفواكه المقطعة.



​اليوم الثاني​

الإفطار: كعك الأرز المطهو على البخار، مع بعض العدس.

الغداء: الحمص مع الأرز البني.

وجبة خفيفة: اللوز والجوز.

العشاء: سمك مشوي

​اليوم الثالث​

الإفطار: الشوفان مع الخضار المشكلة.

الغداء: العدس والحلبة وأوراق الكاري.

وجبة خفيفة: زبادي يوناني مع قليل من العسل.

العشاء: التوفو مع الأرز البني وسلطة الخيار.

​اليوم الرابع​

الإفطار: البيض مع صلصة اللبن الرائب والنعناع.

الغداء: البطاطس والقرنبيط.

وجبة خفيفة: برتقالة وحفنة من اللوز.

العشاء: دجاج مشوي.

اليوم الخامس

الإفطار: العصيدة مع الحليب، مغطاة بالمكسرات المفرومة.

الغداء: خضروات مشكلة.

وجبة خفيفة: الجزر والخيار مع الحمص.

العشاء: سمك السلمون المخبوز



اليوم السادس

الإفطار: وجبة من القمح الكامل مع صلصة جوز الهند.

الغداء: البامية مع الأرز البني.

وجبة خفيفة: شرائح الجوافة وحفنة من الكاجو.

العشاء: لحم الضأن بالكاري

اليوم السابع

الإفطار: الأرز المسطح مع البازلاء والفول السوداني.

الغداء: الفاصوليا مع وجبة من القمح الكامل.

وجبة خفيفة: زبادي قليل الدسم مع التوت.

العشاء: جمبري مشوي

تذكر الحفاظ على نظام غذائي متوازن، والبقاء رطبا، واستشارة أخصائي الرعاية الصحية أو اختصاصي تغذية مسجل للحصول على مشورة غذائية شخصية لإدارة هشاشة العظام بشكل فعال