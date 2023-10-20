بث مباشر.. يسقط أعداء السلام وقتلة الأطفال.. وقفة احتجاجية بأسوان تضامنًا مع فلسطين

خرج أبناء محافظة أسوان منذ قليل عقب أداء صلاتي الجمعة والغائب بوقفة احتجاجية بميدان الشهداء تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء، ولتأييد موقف مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى لحماية القضية الفلسطينية.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية مشايخ الأزهر ورجال الدين والقساوسة والقوي السياسية، وهتف المشاركون فى التظاهرة التضامنية هتافات تسقط تسقط إسرائيل، وبالروح والدم نفديكي يا فلسطين ولبييك يا أقصي ولا لتهجير الفلسطينيين، وإحنا معاك ياريس، ولا تهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين"، ويسقط أعداء السلام وقتلة الاطفال، ورفع المشاركون الإعلام المصرية، والعلم الفلسطينى مطالبين المجتمع الدولى بضرورة السماح بمرور المساعدات والوقوف بجانب أهالينا في غزة.