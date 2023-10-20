خطيب مسجد الرضا ببني سويف: الابتلاء والمحن من حكمة الله وتقديره

أكد الدكتور عيد شحاتة إمام وخطيب مسجد الرضا بشرق النيل ببني سويف، أن الأنبياء والرسل أشد الناس ابتلاءً وتحملاً للصعاب والمحن، وأن الابتلاء يكون بتدبير وحكمة من المولى عزوجل قد يغفل عنها الكثير، لبيان أهل الإيمان وتمييزهم عن المدعين من أهل النفاق، مشددًا على أن المؤمن الحق المطيع لربه ينبغى أن يكون واثقًا كل الثقة في تحقيق وعد الله بالنصر وألا ييأس أبداً من رحمة الله تعالى واليقين في إنفاذ الله لعهده ووعده بالنصر المبين.

وجاء ذلك خلال إقامة شعائر صلاة الجمعة، بمسجد الرضا بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، “بلال حبش نائب المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الشيخ علي دياب مدير إدارة أوقاف البندر، هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف”.

واستطرد خطيب الجمعة مستشهدًا بمواقف وأحداث واجهت أنبياء الله ورسله، ومسيرة الدعوة الإسلام والسيرة النبوية، وتضمنت الإشارة إلى الصعاب والشدائد التي تعرضوا لها لأشد المحن والابتلاءات والتضييق عليهم وكانت ثقتهم في تحقيق موعود الله وأملهم الكبير في نصر المولى لهم وعلو شأنهم ورفع راية الحق هى نتيجة حتمية تكفل سبحانه وتعالي بتحقيقها واستحقاقهم لها نظير إيمانهم ويقينهم في نصر الله.