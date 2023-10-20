المئات يشاركون في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطينى بالمنوفية.. صور

نظم المئات من أبناء محافظة المنوفية وقفة تضامنية بشارع الاستاد بمدينة شبين الكوم، تضامنا مع الشعب الفلسطينى ولتأييد موقف الدولة من القضية الفلسطينية .



وردد المشاركون هتافات منددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي، واستهداف المستشفيات والمدنيين العزل منها " القيادة السياسية.. إحنا معاكم في القضية"، "فلسطين عربية" "بالروح بالدم نفديك يا يافلسطين"، "بالروح بالدم نفديك يااقصى ".

فيما أدى اليوم العشرات من أبناء محافظة المنوفية، صلاة الغائب علي أرواح شهداء غزة من الفلسطينيين وذلك عقب أداء صلاة الجمعة.

حيث اَم الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف في محافظة المنوفية المصلين فى صلاة الغائب في مسجد سيدي خميس بمدينة شبين الكوم

فيما أدى المصلين صلاة الغائب ف 6 مساجد بمراكز المحافظة، وهم مسجد سيدي خميس ومسجد الرحمة بمدينة شبين الكوم ومسجد سيدي شبل بمدينة الشهداء ومسجد الهدي شبين الكوم ومسجد الشهداء ببركة السبع ومسجد زوين بمركز منوف.

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