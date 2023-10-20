الجمعة 20 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تظاهرات حاشدة لأهالي مطروح دعما وتأييدا لقرارات السيسي.. صور

تظاهرات حاشدة لأهالي
تظاهرات حاشدة لأهالي مطروح دعما وتأييدا لقرارات السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انطلقت تظاهرات حاشدة لأهالي محافظة مطروح، عقب صلاة الجمعة، بميدان المحافظة بوسط مدينة مرسى مطروح؛ دعما وتأييدا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رفض للتهجير القسرى للفلسطينيين بهدف تصفية القضية الفلسطينية والإضرار بالأمن القومي، ودعم أهالي قطاع غزة. 

حيث احتشد الآلاف من مواطني مدينة مرسى مطروح؛ لدعم الفلسطينيين من أهالي قطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وتأكيدا على أن شبة جزيرة سيناء أرض مصرية ولا يمكن تهجير الفلسطينيين إليها.

شارك في الوقفة رجال الأزهر والأوقاف والكنيسة، والأحزاب السياسية، والعديد من الكيانات الشبابية، ولفيف من القيادات الشعبية من العمد والمشايخ أبناء القبائل البدوية.

وحمل المشاركون في التظاهرات علمي مصر وفلسطين، واللافتات والبنرات المؤيدة لما أعلنه رئيس الجمهورية من قرارات، ومن العبارات التي حملتها اللافتات "القدس عاصمة فلسطين"، "قبائل وأهالي مطروح متضامنون مع ما أعلنه الرئيس السيسي"، "مناصرون لأهالي غزة.. لا لتهجير أهالي غزة سيناء"، "بالروح بالدم نفديك يا أقصى نفديك يا غزة".

تظاهرات حاشدة لأهالي مطروح دعما وتأييدا لقرارات السيسي

IMG_20231020_134714
IMG_20231020_134714
IMG_20231020_134710
IMG_20231020_134710
IMG_20231020_134535
IMG_20231020_134535
IMG_20231020_134505
IMG_20231020_134505
IMG_20231020_134453
IMG_20231020_134453
IMG_20231020_134407
IMG_20231020_134407
IMG_20231020_134404
IMG_20231020_134404
IMG_20231020_134335
IMG_20231020_134335
IMG_20231020_134323
IMG_20231020_134323
IMG_20231020_134219
IMG_20231020_134219
IMG_20231020_134018
IMG_20231020_134018
ads
مطروح محافظة مطروح تظاهرات حاشدة لأهالي مطروح الرئيس عبدالفتاح السيسي غزة
ads