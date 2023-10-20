تظاهرات حاشدة لأهالي مطروح دعما وتأييدا لقرارات السيسي.. صور

انطلقت تظاهرات حاشدة لأهالي محافظة مطروح، عقب صلاة الجمعة، بميدان المحافظة بوسط مدينة مرسى مطروح؛ دعما وتأييدا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رفض للتهجير القسرى للفلسطينيين بهدف تصفية القضية الفلسطينية والإضرار بالأمن القومي، ودعم أهالي قطاع غزة.

حيث احتشد الآلاف من مواطني مدينة مرسى مطروح؛ لدعم الفلسطينيين من أهالي قطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وتأكيدا على أن شبة جزيرة سيناء أرض مصرية ولا يمكن تهجير الفلسطينيين إليها.

شارك في الوقفة رجال الأزهر والأوقاف والكنيسة، والأحزاب السياسية، والعديد من الكيانات الشبابية، ولفيف من القيادات الشعبية من العمد والمشايخ أبناء القبائل البدوية.

وحمل المشاركون في التظاهرات علمي مصر وفلسطين، واللافتات والبنرات المؤيدة لما أعلنه رئيس الجمهورية من قرارات، ومن العبارات التي حملتها اللافتات "القدس عاصمة فلسطين"، "قبائل وأهالي مطروح متضامنون مع ما أعلنه الرئيس السيسي"، "مناصرون لأهالي غزة.. لا لتهجير أهالي غزة سيناء"، "بالروح بالدم نفديك يا أقصى نفديك يا غزة".

تظاهرات حاشدة لأهالي مطروح دعما وتأييدا لقرارات السيسي

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