"عياد": الترحيب العالمي بدعوة الرئيس السيسي لقمة السلام بالقاهرة يعكس حجم الثقة في مصر

الجمعة 20/أكتوبر/2023 - 02:31 م

أكدت حملة مواطن لدعم مصر بالخارج في الانتخابات الرئاسية على الأهمية الكبيرة لقمة القاهرة للسلام التي دعا إليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار الاتصالات والتحركات المصرية على الساحة الدولية، والتي تقودها مصر لحل القضية الفلسطينية ويعكس الترحيب العالمي لدعوة الرئيس لقمة السلام بالقاهرة الثقة الكبيرة في مصر.

وقال المهندس جورج عياد، رئيس الهئية العليا لحملة مواطن لدعم مصر بالخارج في الانتخابات الرئاسية إن القمة تأتي في سياق جهود مصر الدبلوماسية لدعم حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وإقرار مصيره ووقف العدوان الغاشم الذي أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف حتى هذه اللحظة.

و تابع المهندس جورج عياد، رئيس الهئية العليا لحملة مواطن لدعم مصر بالخارج في الانتخابات الرئاسية، إن إعلان مصر بتنظيم قمة القاهرة للسلام، والتي ستنطلق يوم السبت، يعكس التزام مصر الثابت بقضية الشعب الفلسطيني والأوضاع الراهنة في غزة، وتعكس أيضًا جهود مصرية حثيثة من أجل وقف نزيف الدم في غزة ومنع التصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، كما تسعى مصر إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يعاني من نقص الخدمات والمرافق، ولاسيما الخدمات الصحية والمياه.

و يؤكد عياد على الاستجابة السريعة لدعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقامة القمة المرتقبة بالقاهرة تاتي بسبب الثقة الكبيرة في قدرات الدبلوماسية المصرية وقدرتها على الوصول إلى حلول للأزمة.

وعبر المهندس جورج عياد رئيس الهئية العليا لحملة مواطن لدعم مصر بالخارج في الانتخابات الرئاسية، عن تقديريه للجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في سبيل دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام في المنطقة.

وفي ختام البيان عبر جورج عياد، عن تأييده ودعمه الكامل لجهود مصر في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ونتمنى أن تكون قمة القاهرة للسلم التي ستعقد هي فرصة حقيقية لتحقيق تقدم في القضية الفلسطينية وتحقيق السلام المستدام في المنطقة.

نسأل الله أن يحفظ مصر وفلسطين وأن يعم السلام والاستقرار على الأمة العربية والعالم أجمع.