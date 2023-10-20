الآلاف يتظاهرون في استاد طنطا تنديدًا بالممارسات الصهيونية ودعمًا للقضية الفلسطينية.. صور

تجمع لفيف من المواطنين والقوى الشعبية والسياسية وممثلى الأحزاب والشباب بمحافظة الغربية فى منطقة الأستاد بمدينة طنطا عاصمة المحافظة، رفضا للعدوان الإسرائيلي على فلسطين، ودعما للفلسطينيين ولموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وردد المشاركون هتافات متعددة منها "بالروح والدم نفديك يا أقصى-القدس وغزة لينا راجعين-الله أكبر-لبيك لبيك لبيك يا أقصى، والله أكبر، لا إله إلا الله، فلسطين عربية، يا فلسطين أحنا فداكي يا فلسطين، دمنا فداكي يا فلسطين، بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، هنرددها جيل ورا جيل بنعاديكي يا إسرائيل، خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود"، كما رفع المشاركين الأعلام المصرية والفلسطنية.

وأكد المشاركون فى الوقفة التضامنية، عن دعمهم لقرارات الرئيس في الحفاظ على الأمن القومي المصري، ودعما للأشقاء في فلسطين وللتأكيد أن سيناء للمصريين والرفض الشعبى لتهجير الفلسطينيين.

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