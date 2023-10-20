تضامنًا مع فلسطين|محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة الغائب على شهداء غزة

أدى اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، صلاة الغائب علي شهداء فلسطين الحبيبة وذلك عقب صلاة الجمعة اليوم بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، رافقه القيادات التنفيذية و وأئمة الاوقاف، ومئات المصلين من اهالي مدينة شرم الشيخ، وقام الشيخ السيد غيط مدير عام أوقاف جنوب سيناء.بإمامة الصلاة .

ودعا الجميع الله تعالى أن يتغمد هؤلاء الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته

وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين من أشقائنا في دولة فلسطين بالشفاء العاجل، وأن يعجل برفع الكرب عنهم.

كانت وزارة الأوقاف قد أصدرت في بيان لها: مواساة لأسر الشهداء في دولة فلسطين الشقيقة وتعبيرًا عن ألمنا لمصابهم، يؤدي قيادات الأوقاف صلاة الغائب في أكثر من 120 مسجدًا من المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، عقب صلاة الجمعة اليوم 20 أكتوبر 2023م، سائلين الله (عز وجل) أن يتغمد هؤلاء الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين من أشقائنا في دولة فلسطين بالشفاء العاجل، وأن يعجل برفع الكرب عنهم، وخصصت الوزارة عددًا من المساجد الكبرى والشهيرة في جميع المحافظات.

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