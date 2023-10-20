عاشت فلسطين.. مسيرات حاشدة بالقليوبية رفضا للعدوان على غزة

انطلقت مسيرات القوى السياسية والأحزاب بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم للتنديد بالمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

وردد المشاركون هتافات منددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي، واستهداف المستشفيات والمدنيين العزل.

وأكد المشاركون، أن كل القوانين ترفض ممارسات إسرائيل لإبادة الفلسطينين وطردهم من أراضيهم، مرددين شعارات "عاشت فلسطين" و'لا للإبادة الجماعية للفلسطينين".

وأكد المشاركون رفضهم التام لما يحدث في غزة من مجازر تهدف لإبادة الشعب الفلسطيني، منددين باستهداف جيش الاحتلال لمستشفى الأهلي المعمداني بغزة وسقوط أكثر من 500 شهيد معظمهم من الأطفال والسيدات والمرضى والعُزل، مشيرين إلى أن المصريين جميعا يرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، باعتبار أن الأمن القومي المصرى خط أحمر لا يمكن التهاون فيه أو تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.

مسيرة القوى السياسية

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