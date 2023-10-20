الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. ثلاثة مساجد تؤدي صلاة الغائب على شهداء فلسطين بجنوب سيناء

جانب من صلاة الغائب
جانب من صلاة الغائب بمسجد الروضة
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شهدت جميع المحافظات أداء صلاة الغائب على شهداء فلسطين،عقب الانتهاء من صلاة الجمعة اليوم، في عدد من المساجد التي حددتها وزارة الأوقاف والتي بلغ عددها أكثر من 120 مسجدًا في مختلف المحافظات، وفي محافظة جنوب سيناء شهدت ثلاثة مساجد أداء صلاة الغائب فضلًا عن الدعاء بالشفاء للمصابين، وبأن يرفع الله البلاء عن غزة وأهلها، وهم مسجد الصحابة بشرم الشيخ، وأمّ المصلين الشيخ إبراهيم أحمد علي مدير الدعوة، ومسجد الهدى بدهب، وأَمّ المصلين الشيخ محمد السعيد عواد مدير إدارة دهب، ومسجد الروضة في العاصمة طور سيناء وأَمّ الشيخ رضا عبدالرحمن عبدالفتاح مدير إدارة طور سيناء.

كانت وزارة الأوقاف قد أصدرت في بيان لها: مواساة لأسر الشهداء في دولة فلسطين الشقيقة وتعبيرًا عن ألمنا لمصابهم، يؤدي قيادات الأوقاف صلاة الغائب في أكثر من 120 مسجدًا من المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، عقب صلاة الجمعة اليوم 20 أكتوبر 2023م، سائلين الله (عز وجل) أن يتغمد هؤلاء الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين من أشقائنا في دولة فلسطين بالشفاء العاجل، وأن يعجل برفع الكرب عنهم، وخصصت الوزارة عددًا من المساجد الكبرى والشهيرة في جميع المحافظات.

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