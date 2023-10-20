محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري ناهيا بتكلفة ٢٠ مليون جنيه

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير والمشروعات الجاري تنفيذها بقطاع ناهيا بأحياء بولاق الدكرور والعجوزة وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والتأكد من إلتزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية للإنتهاء منها.

شملت جولة المحافظ متابعة أعمال رفع كفاءة كوبرى ناهيا المار اعلي شارع السودان والمؤدي الي شارع جامعة الدول العربية والذى يشهد تركيب سور خرسانى لزيادة تأمين حركة المركبات المارة به ضمن المرحلة الأولى للأعمال من خطة التطوير ورفع الكفاءة المقرر تنفيذها للكوبري بتكلفة تصل الي ٢٠ مليون جنيه حيث تضم الأعمال أيضا رصف طبقة الطريق وطلاء للأسوار والبردورات وصيانة لأعمدة الإنارة كمرحلة ثانية.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء أحياء العجوزة وبولاق الدكرور بالمتابعة الدورية للأعمال والتنسيق مع مدير مديرية الطرق لإلزام الشركات المنفذة بالمواعيد المحددة للأعمال دون تأخير ورفع ناتج الأعمال أولًا بأول بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

شهدت جوله محافظ الجيزة متابعة أعمال تطوير وإستحداث يوتيرن لمخرج موقف ناهيا وذلك لرفع كفاءة حركة دخول وخروج السيارات بالموقف ومنع التكدسات المرورية بالشوارع المحيطة.

رافق المحافظ خلال جولته هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام المساعد والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق ورؤساء أحياء عبدالله نور رئيس حي بولاق الدكروروياسر مدين رئيس حي العجوزة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.