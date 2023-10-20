برلماني: نفوض الرئيس السيسي لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي المصري

أعلن النائب أحمد محمد دياب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تفويضه للرئيس عبدالفتاح السيسي، في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، لحماية الأمن القومي المصري.

وقال "دياب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن الشعب المصري بأكلمه يقف خلف القيادة السياسية الحكيمة، ويدعمها بكل قوة، للدفاع عن الأمن القومي المصري، مؤكدا أن سيناء خط أحمر، ولن نفرط في حبة رمل منها.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ترفض تماما تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير قطاع غزة إلى سيناء، وتابع: "مصر لن تتخلى عن فلسطين وستظل داعمة للقضية الفلسطينية، كما أنها قادرة على حماية أمنها القومي".

واختتم النائب أحمد محمد دياب: "لا خوف على مصر في وجود قيادة سياسية حكيمة تعشق تراب الوطن، وجيش مصري عظيم صنع المعجزات وسطر أروع البطولات والتضحيات، وشعب أصيل يرفض الذل والهوان".