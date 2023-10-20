الجيش والشعب أيد واحدة...احتشاد الالاف من المواطنين بالشرقية للتضامن مع أهالي غزة

احتشد الآلاف من أهالى محافظة الشرقية عقب صلاه الجمعة اليوم أمام ديوان عام المحافظة في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية والموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة ولتأييد الرئيس في قرارته الشجاعة لوقف العدوان الاسرائيلي الغاشم وعدم تهجير اهالي غزة مما يؤدي لموت القضية الفلسطينية ورددوا هتافات داعمة للرئيس ومنددة بالمجازر الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأشقاء.

ورفع الاهالي الأعلام المصرية والفلسطينية ورددوا الشعارات المؤيدة والمساندة للشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني حيث هتفوا "بالروح بالدم نفديك يا أقصي" تحيا مصر " قول ياريس وأحنا معاك، يافلسطين يافلسطين احنا معاكي يافلسطين، غزة غزة أرض العزة، والجيش والشعب ايد واحدة".

واكد أهالي محافظة الشرقية دعمهم للشعب الفلسطيني نتيجة ما حدث له من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية على أراضي القدس المُحتلة من قبل الكيان المُحتل لافتين الي أن قضية فلسطين كانت ولا زالت قضية العرب والمسلمين الأولى والأهم وقضية كل إنسان شريف يعرف الإنسانية ويقدِّر معنى الحرية.

وثمن الاهالي مطالبة الرئيس السيسي لجميع دول العالم لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

وأكدوا أن مصر دولة كبيرة ذات سيادة وتمتلك جيشا وطنيا قويا قادرا على الحفاظ على الأمن القومى المصرى وأنه يوجد 105 ملايين مواطن يصطفون جميعا خلف القيادة السياسية والجيش المصرى للحفاظ على أمن مصر واستقرارها وان سيناء وأمن مصر خط أحمر.