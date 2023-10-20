"أهمية وخصائص المكاتبات الإدارية" ورشة التواصل والمراسلات بقصور الثقافة

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، محاضرات ورشة "فاعلية التواصل والمراسلات وإعداد التقارير"، والتي نظمتها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، ‏بنظام الأونلاين للعاملين بالأقاليم الثقافية والفروع التابعة لها، وديوان عام الهيئة.

وتناولت أمينة عبد المطلب رئيس الإدارة المركزية للتدريب بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سابقا، خلال ورشة ا أهم القواعد الأساسية الواجب اتباعها في المكاتبات الإدارية، ومنها الرسائل والتقارير الحكومية.

كما تحدثت بالتفصيل عن الخصائص والقواعد الواجب توافرها في الرسائل الإدارية باختلاف أنواعها، حتى يحقق الاتصال هدفه المنشود.

واختتمت المحاضرة بذكر أهمية المكاتبات التي تعد عصب الاتصال الإداري وأساس العملية الادارية التي تسهم في اتخاذ القرار، وتزويد العاملين بالمعلومات الكافية لتحقيق أهداف المؤسسة.